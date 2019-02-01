Короткое замыкание. В Челябинске эвакуировали учеников и педагогов школы
Скучное зимнее утро для учеников школы №41 в Курчатовском районе обернулось приключением. Прямо посреди урока задымилась электропроводка в одном из классов.
Администрация школы решила не рисковать. Вызвав пожарных, взрослые распорядились вывести всех детей на улицу. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» мама одного из учеников, на улице дети и педагоги пробыли не более 15-20 минут. После обследования здания пожарными, занятия возобновились.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, было эвакуировано 731 человека. В тои числе, 50 сотрудников школы. Задымление вызвало короткое замыкание электропроводки.
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ИСТОЧНИК KP.RU