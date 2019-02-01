Короткое замыкание. В Челябинске эвакуировали учеников и педагогов школы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-01T09:54:02+03:00

Проводка задымилась утром, во время урока. Администрация решила не рисковать

Изменить размер текста: A A

Скучное зимнее утро для учеников школы №41 в Курчатовском районе обернулось приключением. Прямо посреди урока задымилась электропроводка в одном из классов.

Администрация школы решила не рисковать. Вызвав пожарных, взрослые распорядились вывести всех детей на улицу. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» мама одного из учеников, на улице дети и педагоги пробыли не более 15-20 минут. После обследования здания пожарными, занятия возобновились.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, было эвакуировано 731 человека. В тои числе, 50 сотрудников школы. Задымление вызвало короткое замыкание электропроводки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU