Холода! В Челябинске могут отменить занятия в школах из-за аномальных морозов

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-01T10:31:47+03:00

Холода для детей всегда в радость. Занятия отменяют! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Кому сильный мороз в радость, так это детям. Отмена занятий — всегда «добавочка» км каникулам. ГУ МЧС по Челябинской области предупреждает о надвигающихся холодах.

— По данным синоптиков в начале следующей недели в Челябинской области ожидается ухудшение погоды: прогнозируются сильные морозы, температура воздуха будет ниже климатической нормы, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Согласно данным сайта Gismeteо, понижение температуры начнется в понедельник, 4 февраля. В дневные часы ожидается -26 градуса. К ночи закрутит до -32. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

Во вторник, 5 февраля, -31 градус. Ветер южный, 5 м/с.

В среду, 6 февраля, и четверг, 7 февраля — -23 днем, ночью — до -27.

«Потеплеет» до -18 градусов 10 февраля.

В отдельные дни возможен снег.

Сайт Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Челябинска сообщает, занятия в школах отменяют:

1-4 классы: -25 градусах при ветре 1-4 м/с; -25-27 градусах без ветра;

5-7 классы: -25 градусах при ветре 5 м/с и более; -26-27 градусов при ветре1-4 м/с; -28-29 градусов без ветра;

1-9 классы: -26-27 градусов при ветре 5 м/с и более; -28-29 градусов при скорости ветра 1-4 м/с; -30 градусов без ветра;

1-11 классы: -28-29 градусов при ветре 5 м/с и более; -30 градусов при ветре 1-4 м/с; -31 градус без ветра.

Информацию об отмене занятий можно прочесть на сайте chel.kp.ru; edds74.ru; cheladmin.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU