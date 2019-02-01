У Доктора Жени из Челябинска появился склад, где он сможет хранить медикаменты и продукты для бездомных

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-01T11:41:47+03:00

До этого все необходимое волонтер складировал у себя дома

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Фельдшер Евгений Косовских, который лечит бездомных на теплотрассе, на днях поделился радостью — у его проекта «Другая медицина» появился склад. Теперь волонтеры смогут хранить здесь лекарства, продукты и средства гигиены для своих подопечных. До этого полтора года волонтер хранил все необходимое у себя дома.

— Мы арендовали хороший кабинет под наш склад в центре Челябинска. Кабинет просторный, светлый, находится в цокольном этаже. Расположен возле выхода, это позволяет нам грузить наши короба с гуманитарной помощь в УАЗик, пройдя лишь три ступеньки, — рассказал Евгений.

Склад находится в 15 минутах езда от точки приема подопечных. На аренду Доктору Жене сделали скидку, оплачивать волонтеры будут самый минимум — 5250 рублей в месяц.

Сейчас волонтеры «обживают» новое помещение. Навели порядок, поставили стол и стулья, повесили жалюзи. Мебелью поделились сотрудники из соседнего офиса. Но многое еще предстоит докупить.

В декабре прошлого года Доктор Женя на народные деньги купил старенький «уазик» для выезда к бездомным. До этого волонтеры арендовали авто. Сейчас «Буханка» на ремонте, но в феврале волонтеры надеются выезжать к бездомным на ней.

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ИСТОЧНИК KP.RU