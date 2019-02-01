Пациентов, которые побывали у врача-«вампира», вызовут на проверку в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-01T12:55:52+03:00

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Житель Челябинска Борис Кондрашин, которого 20 лет назад отправили на принудительное лечение за убийство одноклассника, купил диплом медицинского вуза и устроился на работу в поликлинику Ленинского района. На этой неделе его афере пришел конец.

— На работу Кондрашина приняли вполне законно. Он представил в отдел кадров паспорт, СНИЛС, диплом о высшем образовании, а также справку об отсутствии судимости. Про трудовую сказал: потерял. Книжку завели новую, — рассказывает начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

Кондрашева приняли на ставку врача-терапевта, служить отправили в Центр здоровья. Новичок проводил профилактические беседы о здоровом образе жизни и вреде курения. Постановка диагнозов, проведение медицинских манипуляций в его обязанности не входили.

— Главный врач поликлиники — опытный человек. Он отправил запрос о подлинности диплома в учебное заведение. Ответ пришел отрицательный. Кондрашина уволили, а его диплом передали в правоохранительные органы, — говорит Горлова. — А сейчас мы намерены проверить всех пациентов, которые побывали у Кондрашева на приеме. И узнать: не нанес ли лже-врач им какой-либо вред.

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ИСТОЧНИК KP.RU