Жителя Челябинской области упекли в клинику за убийство родителей
Сорокалетний житель Южноуральска отправлен на принудительное лечение за убийство родителей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— В ночь на 3 ноября 2017 года страдающий шизофренией мужчина убил отца и мать. Не понимая опасность своих действий, он нанес родителям многочисленные раны, которые привели к смерти, — говорят в ведомстве.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала убийцу невменяемым. А суд постановил отправить его на принудительное лечение в специализированный стационар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU