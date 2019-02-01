2019-02-01T13:37:51+03:00
Происшествия

Жителя Челябинской области упекли в клинику за убийство родителей

Он не понимает, что совершил страшное преступление
Лидия ПЕСКОВА
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Суд решил изолировать отцеубийцу от общества.Суд решил изолировать отцеубийцу от общества.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сорокалетний житель Южноуральска отправлен на принудительное лечение за убийство родителей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— В ночь на 3 ноября 2017 года страдающий шизофренией мужчина убил отца и мать. Не понимая опасность своих действий, он нанес родителям многочисленные раны, которые привели к смерти, — говорят в ведомстве.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала убийцу невменяемым. А суд постановил отправить его на принудительное лечение в специализированный стационар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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