2019-02-01T14:34:29+03:00
Общество

На Южном Урале вручили медаль за долгую жизнь с диабетом

Ее хозяйка «приручила» болезнь и не дает ей взять вверх над собой уже полвека
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Так выглядит медаль Джослина. Фото: пресс-служба областного минздрава.Так выглядит медаль Джослина. Фото: пресс-служба областного минздрава.
Изменить размер текста:

78-летняя Тамара Шаклеина получила медаль Джослина. Эту награду вручают людям, живущим с сахарным диабетом 1 типа дольше 50 лет, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

В Челябинской области на диспансерном учете с сахарным диабетом разных типов состоит более 100 тысяч человек, и число заболевших стабильно растет. В борьбе с диабетом главное — знать о своем диагнозе. Если патология выявлена и корректируется, пациент может вести полноценную жизнь.

Заслуженную награду Тамара Васильевна получила из рук министра здравоохранения области.

Заслуженную награду Тамара Васильевна получила из рук министра здравоохранения области.

— Я была в коме, перенесла клиническую смерть. Одну жизнь мне дали родители, вторую я получила от врачей. Залог успеха — это здоровый и активный образ жизни, разумная диета, хорошие современные препараты, — рассказала Тамара Шаклеина.

По всему миру таких пациентов не больше четырех тысяч. В Челябинской области это уже вторая медаль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцов пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки шокировали объявления от коммунальщиков
Жителя Челябинской области упекли в клинику за убийство родителей
Пациентов, которые побывали у врача-«вампира», вызовут на проверку в Челябинске
У Доктора Жени из Челябинска появился склад, где он сможет хранить медикаменты и продукты для бездомных
В Челябинске могут отменить занятия в школах из-за сильных морозов 4 февраля
Короткое замыкание. В Челябинске эвакуировали учеников и педагогов школы
Виталий Мутко инспектирует Челябинск и Магнитогорск
Следственный комитет задержал врача-вампира из поликлиники Челябинска за хранение наркотиков
Вас здесь не стояло! В Челябинской области родители ринулись записывать детей в 1 класс
Вывеской не вышли. На пешеходной улице в Челябинске очистили фасады
В Челябинской области стало больше льготников по транспортному налогу
Туда нельзя. В Челябинске запретили левые повороты на четырех перекрестках
«Коммунальщик влюбился»: в Челябинске пересолили перекресток
«За вами выехали»: жителей Челябинской области пугают пранкеры