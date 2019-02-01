На Южном Урале вручили медаль за долгую жизнь с диабетом

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-01T14:34:29+03:00

Ее хозяйка «приручила» болезнь и не дает ей взять вверх над собой уже полвека

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78-летняя Тамара Шаклеина получила медаль Джослина. Эту награду вручают людям, живущим с сахарным диабетом 1 типа дольше 50 лет, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

В Челябинской области на диспансерном учете с сахарным диабетом разных типов состоит более 100 тысяч человек, и число заболевших стабильно растет. В борьбе с диабетом главное — знать о своем диагнозе. Если патология выявлена и корректируется, пациент может вести полноценную жизнь.

Заслуженную награду Тамара Васильевна получила из рук министра здравоохранения области.

— Я была в коме, перенесла клиническую смерть. Одну жизнь мне дали родители, вторую я получила от врачей. Залог успеха — это здоровый и активный образ жизни, разумная диета, хорошие современные препараты, — рассказала Тамара Шаклеина.

По всему миру таких пациентов не больше четырех тысяч. В Челябинской области это уже вторая медаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU