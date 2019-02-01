2019-02-01T14:37:17+03:00
Общество

Жильцов пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки шокировали объявления от коммунальщиков

Собственников жилья пригласили обсудить вопросы капремонта
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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На днях в подъездах печально известного дома по проспекту Карла Маркса, 164 появились странные объявления. В них говорится, что 5 февраля состоится внеочередное собрание по капитальному ремонту дома. На повестке соответствующие теме вопросы. Начиная с утверждения перечня и стоимости работ, и заканчивая выбором места для хранения протокола общего собрания.

И это при том, что экспертиза по состоянию дома еще не закончилась.

Жильцы выложили фото объявления в социальные сети.

— Специалисты еще не сделали окончательных выводов. Возможно, дом признают аварийным и непригодным для проживания. А нашей управляющей компании уже не терпится обсудить стоимость работ по капремонту, — недоумевают жители пострадавшего дома.

Уведомления о собрании, жильцы расценивают, как издевку. Они намеренны показать объявления председателю Правительства РФ по вопросам строительства Виталию Мутко на сегодняшней встрече, которая состоится в здании городской мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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