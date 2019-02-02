Куда звонить застрявшим в морозы на трассах Южного Урала

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-02T08:40:50+03:00

Замерзающих согреют и отвезут в безопасное место. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В ожидании экстремальных морозов дорожные службы Челябинской области работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

— На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей обеспечено круглосуточное дежурство. К работе подготовлена необходимая техника, в постоянном режиме проводится патрулирование дорог, наши сотрудники держат связь с МЧС и ГИБДД, — говорят в ведомстве.

Дорожные службы призывают автолюбителей быть внимательными за рулем. Во время сильных морозов, п возможности, не выезжать на дальние расстояния, вовремя проверять исправность транспорта, наличие топлива и средств связи.

— Во время патрулирования автодорог особое внимание сотрудники Упрдора обращают на транспорт, припаркованный на обочинах за пределами населенных пунктов. Пострадавшим оказывают помощь в эвакуации, обогреве и помогают добраться в безопасное место.

Если ы оказались в беде, звоните на телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU