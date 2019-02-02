2019-02-02T09:46:17+03:00
Общество

Минздрав Челябинской области назвал пять факторов развития рака

И пригласил пройти обследование бесплатно
Лидия ПЕСКОВА
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Лишний вес и неправильное питание ведут к раку.Лишний вес и неправильное питание ведут к раку.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Челябинской области растет число пациентов с диагнозом «рак». Темпы прироста медики объясняют ранним выявлением онкозаболеваний на профосмотрах, сообщает пресс-служба областного минздрава.

— Успех лечения во многом зависит от стадии заболевания. Поэтому очень важно проходить маммографию, посещать стоматолога и гинеколога, делать флюорографию, анализ крови на уровень ПСА, а также анализ кала на скрытую кровь и ФГДС, наблюдать за родинками у дерматолога. Почти все эти обследования можно пройти в рамках диспансеризации, — замечают в пресс-службе.

С 4 по 10 февраля в медицинских организациях Челябинской области состоятся дни открытых дверей. Все жители региона смогут пройти обследования на флюорографе и маммографе бесплатно

БДИ!

КОМУ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Треть всех случаев смерти от онкологических заболеваний вызвана пятью основными факторами риска:

— высокий индекс массы тела;

— недостаточное употребление фруктов и овощей;

— отсутствие физической активности;

— употребление табака;

— употребление алкоголя.

Курение — самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22 процентам глобальных случаев смерти от рака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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