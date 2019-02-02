Минздрав Челябинской области назвал пять факторов развития рака
В Челябинской области растет число пациентов с диагнозом «рак». Темпы прироста медики объясняют ранним выявлением онкозаболеваний на профосмотрах, сообщает пресс-служба областного минздрава.
— Успех лечения во многом зависит от стадии заболевания. Поэтому очень важно проходить маммографию, посещать стоматолога и гинеколога, делать флюорографию, анализ крови на уровень ПСА, а также анализ кала на скрытую кровь и ФГДС, наблюдать за родинками у дерматолога. Почти все эти обследования можно пройти в рамках диспансеризации, — замечают в пресс-службе.
С 4 по 10 февраля в медицинских организациях Челябинской области состоятся дни открытых дверей. Все жители региона смогут пройти обследования на флюорографе и маммографе бесплатно
БДИ!
КОМУ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
Треть всех случаев смерти от онкологических заболеваний вызвана пятью основными факторами риска:
— высокий индекс массы тела;
— недостаточное употребление фруктов и овощей;
— отсутствие физической активности;
— употребление табака;
— употребление алкоголя.
Курение — самый значительный фактор риска развития рака, который приводит к 22 процентам глобальных случаев смерти от рака.
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ИСТОЧНИК KP.RU