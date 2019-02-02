2019-02-02T10:26:51+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области нарубил дровишек на четыре года колонии

Поймали его очень быстро
Лидия ПЕСКОВА
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Пожалел денег - заплатит свободой.Пожалел денег - заплатит свободой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель села Устьянцево в Красноармейском районе области пожалел денег на покупку дров и сам спилил у деревни Сафоново 20 взрослых берез. Теперь мужчину будут судить за незаконную рубку леса, сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области.

— Лесничий пожаловался в полицию, что неизвестный срубил 20 берез. Ущерб составил более 262 тысяч рублей. Подозреваемого задержали довольно быстро. Им оказался 37-летний житель села Устьянцево, — рассказывают в пресс-службе.

Деревья он погубил в личных целях. Продавать третьим лицам не собирался. Тем не менее, наказание может оказаться суровым. Уголовное дело, по которому привлекут черного лесоруба, предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

С мужчины взяли подписку о невыезде и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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