Житель Челябинской области нарубил дровишек на четыре года колонии
Житель села Устьянцево в Красноармейском районе области пожалел денег на покупку дров и сам спилил у деревни Сафоново 20 взрослых берез. Теперь мужчину будут судить за незаконную рубку леса, сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области.
— Лесничий пожаловался в полицию, что неизвестный срубил 20 берез. Ущерб составил более 262 тысяч рублей. Подозреваемого задержали довольно быстро. Им оказался 37-летний житель села Устьянцево, — рассказывают в пресс-службе.
Деревья он погубил в личных целях. Продавать третьим лицам не собирался. Тем не менее, наказание может оказаться суровым. Уголовное дело, по которому привлекут черного лесоруба, предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.
С мужчины взяли подписку о невыезде и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU