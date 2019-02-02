2019-02-02T11:23:39+03:00
Общество

В Магнитогорске кондуктор высадил школьницу из трамвая из-за надорванной купюры

Отец ребенка написал жалобу на принципиального сотрудника
Лидия ПЕСКОВА
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Кондуктор, конечно, переборщил, но и другие пассажиры - молчали.Кондуктор, конечно, переборщил, но и другие пассажиры - молчали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Магнитогорске кондуктор трамвая № 25 не разрешил 13-летней школьнице проехать с Правого берега реки на Левый, потому что девочка предъявила к оплате надорванную купюру. Эту историю отец ребенка рассказал в социальных сетях.

— Дочка почувствовала себя плохо и отпросилась с уроков. Но кондуктор-парень отказался принять надорванные 50 рублей и высадил ее из трамвая, — пишет в сообществе «Черное & Белое Магнитогорск» Евгений Ботыгин. — Мне пришлось срываться с работы, ехать за дочкой. А потом с женой ездили в депо писать жалобу на этого черта.

Та самая испорченная купюра. Фото: Евгений Ботыгин.

Та самая испорченная купюра. Фото: Евгений Ботыгин.

Большинство читателей паблика встали на сторону девочки и семьи. Но не все возложили ответственность на кондуктора.

— С кондуктором все понятно. Не понятно, куда другие взрослые пассажиры смотрели? Ребенок, явно, ехал в трамвае не один. Как всегда: не моя беда — моя хата с краю, — написал Алексей Марцинкевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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