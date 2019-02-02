В Челябинской области воздух промерзнет до -42 градусов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-02T13:04:07+03:00

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На Южный Урал надвигаются аномальные холода, предупреждает Челябинский гидрометцентр.

— Аномально холодная погода ожидается в Челябинской области с 4 по 7 февраля. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь и более градусов, — говорят синоптики.

В ночь на понедельник, 4 февраля, в северной половине области столбик термометра опустится до -27…-32 градусов. В ночь на вторник и среду, 5 и 6 февраля, в большинстве районов области будет -33…-38 градусов, а в низинах до -42 градусов. Возможны также снегопады, метели.

В самом Челябинске:

— 4 февраля: ночью до -28 градусов, днем до -24, снег;

— 5 февраля: ночью до -35 градусов, днем до -26;

— 6 февраля: ночью до -33 градусов, днем до -17.

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ИСТОЧНИК KP.RU