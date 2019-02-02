В Челябинской области воздух промерзнет до -42 градусов
На Южный Урал надвигаются аномальные холода, предупреждает Челябинский гидрометцентр.
— Аномально холодная погода ожидается в Челябинской области с 4 по 7 февраля. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь и более градусов, — говорят синоптики.
В ночь на понедельник, 4 февраля, в северной половине области столбик термометра опустится до -27…-32 градусов. В ночь на вторник и среду, 5 и 6 февраля, в большинстве районов области будет -33…-38 градусов, а в низинах до -42 градусов. Возможны также снегопады, метели.
В самом Челябинске:
— 4 февраля: ночью до -28 градусов, днем до -24, снег;
— 5 февраля: ночью до -35 градусов, днем до -26;
— 6 февраля: ночью до -33 градусов, днем до -17.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Челябинске на февраль 2019: то оттепели, то морозы
Какие сюрпризы ждать в феврале 2019 от уральской погоды (далее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU