Три краснокнижных выдры попали в фотоловушку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-02T15:02:53+03:00

До этого зоологи только догадывались об их существовании

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В фотоловушку национального парка «Зюраткуль» попали три редких выдры. Эти животные внесены в Красную книгу Южного Урала и уже несколько лет не попадались на глаза человеку, сообщает пресс-служба парка.

— Мы знали, что где-то на территории парка водятся выдры, но много лет никто их не видел. И вот в наш объектив попали сразу три особи вместе, хотя обычно эти зверьки живут поодиночке, — рассказал директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

На видео видно, как зверьки выходят их небольшой речки, берег которой не замерз зимой. А потом, один за другим, прыгают по сугробам, уходя из зоны видимости объектива.

Выдры живут вблизи озер и ручьев. Они хорошо ныряют и умеют плавать, лежа на спине кверху брюхом. Зимой в поисках пищи они часто кочуют, проходя по 15-20 км в день.

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Выдры в национальном парке "Зюраткуль"..Видео: пресс-служба НП "Зюраткуль".

ИСТОЧНИК KP.RU