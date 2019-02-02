Три краснокнижных выдры попали в фотоловушку в Челябинской области
В фотоловушку национального парка «Зюраткуль» попали три редких выдры. Эти животные внесены в Красную книгу Южного Урала и уже несколько лет не попадались на глаза человеку, сообщает пресс-служба парка.
— Мы знали, что где-то на территории парка водятся выдры, но много лет никто их не видел. И вот в наш объектив попали сразу три особи вместе, хотя обычно эти зверьки живут поодиночке, — рассказал директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.
На видео видно, как зверьки выходят их небольшой речки, берег которой не замерз зимой. А потом, один за другим, прыгают по сугробам, уходя из зоны видимости объектива.
Выдры живут вблизи озер и ручьев. Они хорошо ныряют и умеют плавать, лежа на спине кверху брюхом. Зимой в поисках пищи они часто кочуют, проходя по 15-20 км в день.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
Выдры в национальном парке "Зюраткуль"..Видео: пресс-служба НП "Зюраткуль".
ИСТОЧНИК KP.RU