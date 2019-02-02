При взрыве газа в Челябинской области погиб хозяин гаража

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-02T17:25:38+03:00

Еще один человек получил ожоги

Изменить размер текста: A A

В гаражном кооперативе № 7 города Трехгорный в Челябинской области взорвался бытовой газ. Чрезвычайное происшествие оборвало жизнь человека. Очевидцы события делятся снимками с места события в социальных сетях.

— Взрывом разрушены три гаража. Разбор завалов начали сразу. И все же один человек погиб под обломками своего бокса. Еще один получил ожоги, его выхаживают медики, — сообщает сообщество «Подслушано Трехгорный».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU