2019-02-02T17:25:38+03:00
Общество

При взрыве газа в Челябинской области погиб хозяин гаража

Еще один человек получил ожоги
Лидия ПЕСКОВА
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Взрыв разрушил три бокса в гаражном кооперативе. Фото: Паша Сомалидзе.Взрыв разрушил три бокса в гаражном кооперативе. Фото: Паша Сомалидзе.
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В гаражном кооперативе № 7 города Трехгорный в Челябинской области взорвался бытовой газ. Чрезвычайное происшествие оборвало жизнь человека. Очевидцы события делятся снимками с места события в социальных сетях.

— Взрывом разрушены три гаража. Разбор завалов начали сразу. И все же один человек погиб под обломками своего бокса. Еще один получил ожоги, его выхаживают медики, — сообщает сообщество «Подслушано Трехгорный».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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