При взрыве газа в Челябинской области погиб хозяин гаража
Еще один человек получил ожоги
Взрыв разрушил три бокса в гаражном кооперативе. Фото: Паша Сомалидзе.
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В гаражном кооперативе № 7 города Трехгорный в Челябинской области взорвался бытовой газ. Чрезвычайное происшествие оборвало жизнь человека. Очевидцы события делятся снимками с места события в социальных сетях.
— Взрывом разрушены три гаража. Разбор завалов начали сразу. И все же один человек погиб под обломками своего бокса. Еще один получил ожоги, его выхаживают медики, — сообщает сообщество «Подслушано Трехгорный».
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ИСТОЧНИК KP.RU