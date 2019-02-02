«Трактор» переиграл «Металлург» в южноуральском дерби

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-02T17:44:35+03:00

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В этом сезоне команды встречались уже в четвертый раз. После сегодняшнего матча в противостоянии двух южноуральских клубов утвердился паритет. Дважды выигрывала Магнитка и столько же «Трактор». Это равенство свершилось сегодня, после домашней победы черно-белых.

Шайбы легионера Александра Бергстрема и воспитанника «Трактора» Виталия Кравцова в первом периоде создали преимущество хозяев в две шайбы. В середине второго периода игрок Магнитки Сергей Мозякин сократил преимущество черно-белых, но в этом же отрезке матча Александр Шаров снова выводит «Трактора» вперед с разницей в две шайбы — 3:1.

С таким счетом и закончилось очередное южноуральское дерби. Челябинцы отыграли за гостевое поражение недельной давности в Магнитогорске.

«Трактору» предстоит провести еще семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, четыре из них в Челябинске. Пока черно-белые сохраняют место в плей-офф, отставая на два очка от «Торпедо», идущего на седьмом месте.

Домашние матчи «Трактора» 4 по 13 февраля

4 февраля. «Трактор» — «Иокерит» (Хельсинки), начало в 19.00

11 февраля. «Трактор» — «Нефтехимик», начало в 19.00

13 февраля. «Трактор» — «Северсталь», начало в 19.00

Черно-белые сыграют еще три матча на выезде, а 22 февраля вЧелябинске проведут заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU