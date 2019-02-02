МЧС не подтверждает гибель человека при взрыве газа в Трехгорном

СЕГОДНЯ 20:54 2019-02-02T20:54:44+03:00

Работы по разбору завалов продолжаются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве говорят об одном пострадавшем

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В субботу, 2 февраля, в гаражном кооперативе № 7, что находится в городе Трехгорный, обрушились перекрытия двух гаражей, еще два гаража повреждены частично, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Одними из первых на место прибыли подразделения Специального управления ФПС №10 МЧС России. В результате происшествия в медицинское учреждение госпитализирован 63-летний мужчина. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за хлопка газо-воздушной смеси. Обстоятельства устанавливают следственные органы, — говорят в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что под завалами погиб еще один человек. Такой информацией МЧС не располагает.

На ликвидацию последствий ЧП в гаражно-строительном кооперативе привлечено 56 человек и 17 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU