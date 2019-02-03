Силач из Челябинска придумал новую спортивную дисциплину

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-03T09:51:21+03:00

Этой весной пройдут первые в России соревнования по тяговому двоеборью

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Обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев предложил новую дисциплину, которую назвали тяговым двоеборьем. Силач из Челябинска пояснил ее суть: спортсмены будут попеременно выполнять становую тягу «классикой» и «сумо» с перерывом от 30 до 60 минут. Победит в соревнованиях тот, кто наберет в двух упражнениях большую сумму.

Первые соревнования по тяговому двоеборью состоятся в марте в Оренбурге. Там пройдет спортивный фестиваль «Уральский разлом».

— Я всегда за какие-то новые виды состязаний. Главное, чтобы спортсмены рассчитывали свои силы, целенаправленно готовились к таким турнирам вместе с квалифицированными тренерам. Отдельные виды силового экстрима вполне можно рассматривать, как отдельные виды спорта, — прокомментировал Кокляев корреспонденту «Комсомольская Правда»-Челябинск».

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ИСТОЧНИК KP.RU