2019-02-03T09:51:21+03:00
Спорт

Силач из Челябинска придумал новую спортивную дисциплину

Этой весной пройдут первые в России соревнования по тяговому двоеборью
Алексей МИКУШИН
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Михаил Кокляев. Фото из архива КП.Михаил Кокляев. Фото из архива КП.
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Обладатель Кубка России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев предложил новую дисциплину, которую назвали тяговым двоеборьем. Силач из Челябинска пояснил ее суть: спортсмены будут попеременно выполнять становую тягу «классикой» и «сумо» с перерывом от 30 до 60 минут. Победит в соревнованиях тот, кто наберет в двух упражнениях большую сумму.

Первые соревнования по тяговому двоеборью состоятся в марте в Оренбурге. Там пройдет спортивный фестиваль «Уральский разлом».

— Я всегда за какие-то новые виды состязаний. Главное, чтобы спортсмены рассчитывали свои силы, целенаправленно готовились к таким турнирам вместе с квалифицированными тренерам. Отдельные виды силового экстрима вполне можно рассматривать, как отдельные виды спорта, — прокомментировал Кокляев корреспонденту «Комсомольская Правда»-Челябинск».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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