В Челябинске пьяный водитель сбил ребенка
Авария произошла в Челябинске на Копейском шоссе 2 февраля в девять часов вечера. Возле ТРК «Алмаз» «Лада Калина» сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок шел на зеленый сигнал светофора. А вот 41-летний мужчина за рулем был пьян. Об этом сообщают в УГИБДД Челябинска.
Пострадавшего ребенка увезли с места ДТП на Скорой в местную больницу. С виновником происшествия разбирается ГИБДД. Проводится административное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU