В Челябинске провалился асфальт и образовалась парящая дыра
Дорожное покрытие не выдержало в Челябинске на перекрестке улиц Дегтярева и 60 лет Октября. Фотофакт опубликовали в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».
Из дыры вырывается пар, ухудшая видимость на проезжей части. Чтобы автомобилисты не провалились, кто-то обозначил аварийное место старой мебелью — комодом.
— Каждый день езжу там. Постоянно парит на этом месте из под крышек колодцев. Вот и провалилось. И часто на этом месте по вечера, стоит аварийная машина. На самом деле вся улица 60 лет Октября парит, скоро все там провалиться, — прокомментировала подписчица группы Елена Козлова.
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ИСТОЧНИК KP.RU