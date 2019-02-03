В Челябинске провалился асфальт и образовалась парящая дыра

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-03T13:01:02+03:00

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Дорожное покрытие не выдержало в Челябинске на перекрестке улиц Дегтярева и 60 лет Октября. Фотофакт опубликовали в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».

Из дыры вырывается пар, ухудшая видимость на проезжей части. Чтобы автомобилисты не провалились, кто-то обозначил аварийное место старой мебелью — комодом.

— Каждый день езжу там. Постоянно парит на этом месте из под крышек колодцев. Вот и провалилось. И часто на этом месте по вечера, стоит аварийная машина. На самом деле вся улица 60 лет Октября парит, скоро все там провалиться, — прокомментировала подписчица группы Елена Козлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU