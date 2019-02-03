2019-02-03T13:29:16+03:00
Происшествия

Маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске

ПАЗ застрял на рельсах
Ирина КАРЕЛИНА
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Маршрутка парализовала трамвайное движение в Челябинске. Фото: Денис Самашев.Маршрутка парализовала трамвайное движение в Челябинске. Фото: Денис Самашев.
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В Челябинске поперек рельсов застрял ПАЗик. Из-за этого встали трамваи. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Житель Челябинска Денис Самашев выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео с места происшествия.

— Смотрите, что натворил маршрутчик. Он решил развернуться на перекрестке улицы Победы и Свердловского проспекта. Прямо через рельсы. Наверное, он решил, что снега выпало так много, что он ровненько и без препятствий по нему проедет. Но застрял. И остановил движение всех трамваев, — комментирует в видео Денис Самашев.

К счастью, заминка продолжалась недолго. Движение восстановлено.

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Застрявшая маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске.Видео: Денис Самашев

ИСТОЧНИК KP.RU

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