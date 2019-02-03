Маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске
В Челябинске поперек рельсов застрял ПАЗик. Из-за этого встали трамваи. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Житель Челябинска Денис Самашев выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео с места происшествия.
— Смотрите, что натворил маршрутчик. Он решил развернуться на перекрестке улицы Победы и Свердловского проспекта. Прямо через рельсы. Наверное, он решил, что снега выпало так много, что он ровненько и без препятствий по нему проедет. Но застрял. И остановил движение всех трамваев, — комментирует в видео Денис Самашев.
К счастью, заминка продолжалась недолго. Движение восстановлено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
Застрявшая маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске.Видео: Денис Самашев
ИСТОЧНИК KP.RU