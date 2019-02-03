СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-03T13:29:16+03:00

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В Челябинске поперек рельсов застрял ПАЗик. Из-за этого встали трамваи. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Житель Челябинска Денис Самашев выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео с места происшествия.

— Смотрите, что натворил маршрутчик. Он решил развернуться на перекрестке улицы Победы и Свердловского проспекта. Прямо через рельсы. Наверное, он решил, что снега выпало так много, что он ровненько и без препятствий по нему проедет. Но застрял. И остановил движение всех трамваев, — комментирует в видео Денис Самашев.

К счастью, заминка продолжалась недолго. Движение восстановлено.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/689740" frameborder="0"></iframe> Застрявшая маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске.Видео: Денис Самашев

ИСТОЧНИК KP.RU