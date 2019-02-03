Спасенного из-под завалов в Магнитогорске Ваню Фокина готовят к выписке

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-03T14:02:14+03:00

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Хорошую новость сообщил журналистам отец мальчика. Напомним, сейчас Ваня с мамой находится в московском В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

— Их планируют выписать на следующей неделе. С11 февраля нужно выходить на работу. Если их выпишут позже, то придется брать отгул за свой счет, но на работе все понимают, —передают слова Евгения Фокина РИА Новости.

Напомним, взрыв газа в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. Полностью обрушился подъезд девятиэтажного дома. Погибло много людей.

Фокиным повезло. Глава семьи был на работе. Его жена со старшим ребенком смогли выбраться. А спасение из-под завалов 11-месячного Вани нельзя назвать иначе, чем чудом.

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ИСТОЧНИК KP.RU