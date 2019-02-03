2019-02-03T14:02:14+03:00
Общество

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске Ваню Фокина готовят к выписке

Ребенок должен оказаться дома на следующей неделе
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Ванечку навестили министр Минздрава. Фото: Минздрав РФ.Ванечку навестили министр Минздрава. Фото: Минздрав РФ.
Изменить размер текста:

Хорошую новость сообщил журналистам отец мальчика. Напомним, сейчас Ваня с мамой находится в московском В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

— Их планируют выписать на следующей неделе. С11 февраля нужно выходить на работу. Если их выпишут позже, то придется брать отгул за свой счет, но на работе все понимают, —передают слова Евгения Фокина РИА Новости.

Напомним, взрыв газа в Магнитогорске произошел в 6 часов утра 31 декабря. Полностью обрушился подъезд девятиэтажного дома. Погибло много людей.

Фокиным повезло. Глава семьи был на работе. Его жена со старшим ребенком смогли выбраться. А спасение из-под завалов 11-месячного Вани нельзя назвать иначе, чем чудом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В больнице Челябинска мать бьет и кусает своего двухмесячного ребенка
Маршрутка парализовала движение трамваев в Челябинске
В Челябинске провалился асфальт и образовалась парящая дыра
В Челябинске пьяный водитель сбил ребенка
Силач из Челябинска придумал новую спортивную дисциплину
В Челябинской области неизвестный украл ограду с могилы ветерана войны
МЧС не подтверждает гибель человека при взрыве газа в Трехгорном
«Трактор» переиграл «Металлург» в южноуральском дерби
При взрыве газа в Челябинской области погиб хозяин гаража
Три краснокнижных выдры попали в фотоловушку в Челябинской области
В Челябинской области воздух промерзнет до -42 градусов
В Магнитогорске кондуктор высадил школьницу из трамвая из-за надорванной купюры
Житель Челябинской области нарубил дровишек на четыре года колонии