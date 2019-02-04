2019-02-04T04:25:58+03:00
Общество

Жители Зауралья расшифровывают странное смс от МЧС

В соцсетях пишут, что это координаты для эвакуации в жаркую страну на период аномальных морозов
Ирина КАРЕЛИНА
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Загадочное сообщение от МЧСЗагадочное сообщение от МЧС
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Сразу несколько человек в Зауралье выложили в соцсети скрины смс-сообщения от МЧС. 2 февраля спасатели, которые обычно предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, прислали вот это: «66.763916». Оказалось, что «шифровку» получили многие жители Курганской области.

— Очень интересное смс от МЧС. Это вообще что? — спрашивают люди в соцсетях.

Зауральцы выдвинули несколько шуточных версий:

* Прогноз курса доллара (в таком случае чуть-чуть не угадали: 65,66 руб.)

* Координаты Пуэрто Рико (что вполне объяснимо накануне аномальных холодов, но все же данные не сходится полностью).

* Символ вселенского равновесия (если сложить все числа, получится восьмерка).

На самом деле скорее всего это был сбой в системе. Позже всем пришло смс в нормальном формате с предупреждением о приближающихся морозах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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