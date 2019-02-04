Жители Зауралья расшифровывают странное смс от МЧС
Сразу несколько человек в Зауралье выложили в соцсети скрины смс-сообщения от МЧС. 2 февраля спасатели, которые обычно предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, прислали вот это: «66.763916». Оказалось, что «шифровку» получили многие жители Курганской области.
— Очень интересное смс от МЧС. Это вообще что? — спрашивают люди в соцсетях.
Зауральцы выдвинули несколько шуточных версий:
* Прогноз курса доллара (в таком случае чуть-чуть не угадали: 65,66 руб.)
* Координаты Пуэрто Рико (что вполне объяснимо накануне аномальных холодов, но все же данные не сходится полностью).
* Символ вселенского равновесия (если сложить все числа, получится восьмерка).
На самом деле скорее всего это был сбой в системе. Позже всем пришло смс в нормальном формате с предупреждением о приближающихся морозах.
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ИСТОЧНИК KP.RU