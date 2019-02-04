В лесу Челябинска обнаружили ярко-зеленую реку

СЕГОДНЯ 04:26 2019-02-04T04:26:47+03:00

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Жить рядом с лесом — это возможность быстро оказаться на природе, отдохнуть от городской суеты. Но иногда там можно увидеть что-то очень неприятное. И гулять сразу расхочется. На такую ситуацию жалуются жители Металлургического района.

— Какая «красивая» зеленая речка в лесу на ЧМЗ. А запах... — написал подписчик группы «Подслушано ЧМЗ» в ВК.

Ручей ярко-зеленого цвета, особенно выделяющийся на фоне чистого белого снега, уже стал местной достопримечательностью. Ее легко найти, если завернуть в лес от дома по адресу ул. Румянцева, 4.

Природа зеленого ручья не установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU