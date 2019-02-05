2019-02-05T04:04:08+03:00
Общество

Отмена уроков в Челябинске 5 февраля: из-за морозов школьники не учатся

Занятия отменили сразу для обеих смен
Ирина КАРЕЛИНА
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Школьники Челябинска не учатся из-за морозов.Школьники Челябинска не учатся из-за морозов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 5 февраля, в школах Челябинска отменили занятия для учеников с 1 по 11 класс первой и второй смены. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Отмена занятий в школах не стала неожиданностью, ведь накануне МЧС рассылало предупреждение об аномальном похолодании. По прогнозу синоптиков сегодня еще не самый холодный день на этой неделе. Морозы будут стоять до 8 февраля. Так что у школьников, вероятно, получатся настоящие мини-каникулы.

Сегодня утром за окном -27 градусов. Днем потепления не ожидается: от -28 до -30 градусов Цельсия. Вероятно, уроки отменят и завтра — следите за новостями, либо узнавайте по номеру горячей линии ЕДДС «063».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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