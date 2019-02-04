Отмена уроков в Челябинске 4 февраля: утром оказалось недостаточно холодно

СЕГОДНЯ 04:34 2019-02-04T04:34:25+03:00

Школьники первой смену учатся. Но занятия могут отменить для второй смены

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Сегодня, 4 февраля, в школах Челябинска не отменили уроки для учеников первой смены.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщают, что занятия проходят в обычном режиме. Однако, для учеников второй смены информация может быть иной, так как днем ожидается похолодание.

Сегодня утром за окном безветренно и -19 градусов. В дневные часы ожидается -26 градусов. К ночи закрутит до -32.

Во вторник, 5 февраля, -31 градус. 6 и 7 февраля — -23 днем, ночью — до -27. По прогнозу синоптиков холода продлятся до 8 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU