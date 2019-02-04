На хоккейном матче в Челябинске шайба рассекла болельщице лицо в кровь

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-04T09:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккей спорт суровый. Во время игры, бывает, достается не только хоккеистам, но и болельщикам. Так, 2 февраля, на матче «Трактора» с магнитогорским «Металлургом» пострадала девушка на трибуне. Шайба вылетела с хоккейной площадки и угодила ей в лицо — пошла кровь.

По словам очевидцев, к болельщице тут же подбежали медики и увели ее с площадки. Любительница хоккея сидела в секторе, где нет сетки.

В пресс-службе ХК «Трактор» объяснили, что такая ситуация на хоккейных матчах стандартная. Реакция служб происходит оперативно. Охранники, которые следят за порядком на рядах, тут же вызывают врачей и те осматривают пострадавших.

— Шайба рассекла лицо женщине. Быстро пришли медики и оказали помощь. Госпитализация зрительнице не потребовалась, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, в субботу, 2 февраля, «Трактор» переиграл «Металлург» в южноуральском дерби со счетом 3:1. Черно-белым предстоит провести еще семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Четыре из них пройдут в Челябинске. Пока «Трактор» сохраняет место в плей-офф, отставая на два очка от «Торпедо», идущего на седьмом месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU