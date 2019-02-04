2019-02-04T09:36:45+03:00
Происшествия

На хоккейном матче в Челябинске шайба рассекла болельщице лицо в кровь

Фанатке понадобилась помощь медиков
Валентина ВАГАНОВА
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Болельщица пострадала во время матча «Трактора» с «Металлургом».Болельщица пострадала во время матча «Трактора» с «Металлургом».
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Хоккей спорт суровый. Во время игры, бывает, достается не только хоккеистам, но и болельщикам. Так, 2 февраля, на матче «Трактора» с магнитогорским «Металлургом» пострадала девушка на трибуне. Шайба вылетела с хоккейной площадки и угодила ей в лицо — пошла кровь.

По словам очевидцев, к болельщице тут же подбежали медики и увели ее с площадки. Любительница хоккея сидела в секторе, где нет сетки.

В пресс-службе ХК «Трактор» объяснили, что такая ситуация на хоккейных матчах стандартная. Реакция служб происходит оперативно. Охранники, которые следят за порядком на рядах, тут же вызывают врачей и те осматривают пострадавших.

— Шайба рассекла лицо женщине. Быстро пришли медики и оказали помощь. Госпитализация зрительнице не потребовалась, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, в субботу, 2 февраля, «Трактор» переиграл «Металлург» в южноуральском дерби со счетом 3:1. Черно-белым предстоит провести еще семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Четыре из них пройдут в Челябинске. Пока «Трактор» сохраняет место в плей-офф, отставая на два очка от «Торпедо», идущего на седьмом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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