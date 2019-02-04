В лес рядом с микрорайоном Челябинска выбросили «просрочку» из гипермаркета

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-04T09:39:54+03:00

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В лесу рядом с микрорайоном Парковый-2 в Челябинске образовалась свалка из просроченных продуктов. Кто-то выгрузил на поляне коробки с испортившимися салатами, овощами и фруктами. Судя по упаковкам, продукция принадлежит одному из крупных гипермаркетов.

— При наступлении тепла вся эта куча начнет гнить и вонять на всю округу. Также это может привлечь внимание бродячих собак. Прогулки в лесу станут просто опасными. При этом в лесу гуляет очень много людей, — возмущаются жители.

В соцсетях парковчане пишут, что уже обратились в управляющую компанию. Однако эта территория за ней не закреплена, и убирать здесь коммунальщики не будут. Челябинцы написали жалобу в магазин, ответа пока не поступило. Если их обращение проигнорируют, они намерены обратиться в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU