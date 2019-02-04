2019-02-04T09:22:32+03:00
Общество

Почему в Челябинске снег не вывозят, а сметают к обочинам

Вдоль дорог за ночь выросли огромные валы
Ольга АНТОНОВА
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Не пройти! На перекрестке Свердловского проспекта и ул. Труда вдоль дороги выросли снежные стены.Не пройти! На перекрестке Свердловского проспекта и ул. Труда вдоль дороги выросли снежные стены.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Мести в Челябинске начало в воскресенье, 3 февраля. К ночи завьюжило. Утром в понедельник, 4 февраля, на обочинах дорог выросли огромные снежные валы, сметенные с дороги.

— Cейчас мы уберем снег с дорог, освободим для проезда. Валы с обочин вывезем позже. Освобождаем от сугробов остановки, чтобы пассажирам было удоюно, — говорит пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева.

Минувшей ночью на улицах Челябинска работали семь колонн техники, утром в понедельник — восемь. Четыре из них — в сопровождении машин ДПС, чтобы водители дали возможность расчистить дорогу.

Много хлопот снегопад доставляет водителям трамваев. По заметенным рельсам передвигаться можно только наощупь. Как рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, ночью пути прометали два вагона, оборудованные щетками. Работа небыстрая, потому что высоту щеток приходится регулировать: где-то в городе рельсы закатаны в асфальт и плитку, где-то уложены шпалы.

По прогнозам, снегопады продлятся до сегодняшнего вечера. Потом ударит мороз. Днем 5 февраля в Челябинске ожидается -32 градуса.

Ранним утром в понедельник трамваи передвигались по городу наощупь. Фото: группа "Челябинский транспорт" vc.com

Ранним утром в понедельник трамваи передвигались по городу наощупь. Фото: группа "Челябинский транспорт" vc.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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