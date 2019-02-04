В Магнитогорске уволят кондуктора трамвая, высадившего школьницу из-за надорванной купюры

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-04T10:16:47+03:00

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О вопиющем случае в трамвае №25 в социальных сетях рассказал отец шестиклассницы. Его дочь 1 февраля приболела, отпросилась с последнего урока и на трамвае поехала домой. Девочка хотела расплатиться за поездку 50-рублевой купюрой. Но кондуктор ее не принял из-за надорванного края и высадил 13-летнюю пассажирку на мороз.

После жалобы родителей на предприятии «Маггортранс» провели служебную проверку.

— По результатам проверки выявлено, что кондуктор нарушил должностную инструкцию о порядке приема оплаты проезда. Он будет уволен. Должностные лица — бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки лишены премии на 100%. Руководство предприятия признало свою вину и приносит извинения за данный инцидент, — сообщили в пресс-службе городской администрации Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU