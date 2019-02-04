Житель Челябинской области, уходя от пьяного водителя, сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре
В Миассе из-за едва не возникшего ДТП пострадал школьник. ЧП произошло утром в субботу, 2 февраля.
На мальчика наехал 37-летний миассец на Chevrolet Lacetti. Он ехал по проспекту Макеева и вдруг увидел, как ехавший впереди Mitsubishi Lancer резко стал перестраиваться справа налево.
— Пытаясь увести машину от столкновения, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Снес дорожное ограждение и наехал на восьмилетнего мальчика, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в местном отделе ГИБДД.
Ребенка с травмами увезли в больницу. Как позже выяснили госавтоинспекторы, водитель Mitsubishi Lancer был пьян.
Виноватого в происшествии установит ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU