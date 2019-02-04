В Челябинске на один день откроется единый консультационный пункт для предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-04T10:39:20+03:00

Бизнесменам расскажут о мерах поддержки и способах развития

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7 февраля в Челябинске в рамках бесплатной конференции «Бизнес-2019: новое в системе поддержки предпринимателей Челябинской области» будет организована работа единого консультационного пункта по различным вопросам ведения бизнеса.

Мероприятие организует Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области. Конференция пройдет при участии первых лиц региона, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, представителей министерства экономического развития, государственных и негосударственных институтов поддержки.

Предпринимателям из первых уст расскажут о содействии экспортно ориентированным предприятиям, привлечении инвестиций в бизнес-проекты, а также финансировании инновационных проектов, направленных на развитие промышленности.

Специалисты консультационного пункта подробно разъяснят по конкретным мерам поддержки и составлению необходимых заявок.

Конференция «Бизнес-2019: новое в системе поддержки предпринимателей Челябинской области» пройдет 7 февраля с 14.00 до 16.00 в конгресс-отеле «Малахит» Челябинска по адресу: ул. Труда, 153, зал «Изумрудный». Регистрация на мероприятие. Дополнительная информация по телефонам: (351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58.

ИСТОЧНИК KP.RU