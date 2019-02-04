В Челябинске пациент напал на врача, который не дал ему закурить

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-04T12:47:21+03:00

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Инцидент произошел в областной клинической больнице № 3, которую называют в народе больницей «скорой помощи». В ночь на воскресенье, 4 февраля, пациент напал на врача-нейрохирурга, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

— Пациент был в состоянии алкогольного опьянения. Медики подозревали черепно-мозговую травму. Когда мужчину осматривал нейрохирург, он потребовал дать ему выпить и закурить. Доктор, естественно, отказался, — рассказывают в минздраве.

Когда после осмотра врач отвернулся к письменному столу, чтобы заполнить электронную форму, тот схватил пинцет и ударил медика в область лопатки, а потом в щеку.

В стационар пришлось вызвать полицию. Буйного пациента арестовали. А доктору наложили швы, сейчас он на больничном.

— Информация зарегистрирована. Идет проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU