Заявление в первый класс по интернету на Южном Урале подали больше 7 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-04T12:17:48+03:00

На южном Урале в сентябре за парты сядут 47 тысяч первоклашек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но родителям все равно придется нести документы в школу

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В Челябинской области 1 февраля стартовала запись в первые классы. За пятницу и выходные родители подали более 8,5 тысяч заявлений: чуть более 7 тысяч по интернету и чуть более тысячи — лично, сообщает пресс-служба минобра.

— Заявление можно подать в электронном виде и лично. Но в любом случае представитель ребенка должен занести в школу оригиналы всех документов, — напоминает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В этом году на Южном Урале за парты сядут 47 тысяч первоклашек.

С 1 февраля по 30 июня заявления принимаются от детей, идущих в школу по прописке. Информацию о закрепленных территориях можно найти на сайте школы.

С 1 июля по 5 сентября можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания (на свободные места).

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ИСТОЧНИК KP.RU