Заявление в первый класс по интернету на Южном Урале подали больше 7 тысяч человек
В Челябинской области 1 февраля стартовала запись в первые классы. За пятницу и выходные родители подали более 8,5 тысяч заявлений: чуть более 7 тысяч по интернету и чуть более тысячи — лично, сообщает пресс-служба минобра.
— Заявление можно подать в электронном виде и лично. Но в любом случае представитель ребенка должен занести в школу оригиналы всех документов, — напоминает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
В этом году на Южном Урале за парты сядут 47 тысяч первоклашек.
С 1 февраля по 30 июня заявления принимаются от детей, идущих в школу по прописке. Информацию о закрепленных территориях можно найти на сайте школы.
С 1 июля по 5 сентября можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания (на свободные места).
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ИСТОЧНИК KP.RU