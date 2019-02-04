Морозы в Челябинске: синоптики дали уточненный прогноз на 5-7 февраля

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-04T12:40:21+03:00

Так холодно этой зимой еще не было. Фото: Мария ЛЕНЦ

В школу, кажется, все-таки не пойдем

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Относительно теплое утро этого понедельника стало сюрпризом для многих южноуральцев. Они надеялись, что отменят уроки в школах. Но не случилось. А к обеду Челябинский гидрометцентр уточнил прогноз погоды на 5-7 февраля.

5 февраля. По области до -40 в низинах и до -30 днем, без осадков. В Челябинске до -33 ночью и до -28 днем, без осадков.

6 февраля. По области до -40 в низинах и до -26 днем, местами снег. В Челябинске до -35 ночью и до -25 днем, без осадков.

7 февраля. По области до -40 в низинах и до -26 днем, местами снег. В Челябинске до -33 ночью и до -23 днем, без осадков.

Напоминаем, при ветреной погоде занятия в 1-4 классах отменяют при температуре -25 градусов, при отсутствии ветра — при -25…-27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU