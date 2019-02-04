Морозы в Челябинске: синоптики дали уточненный прогноз на 5-7 февраля
Относительно теплое утро этого понедельника стало сюрпризом для многих южноуральцев. Они надеялись, что отменят уроки в школах. Но не случилось. А к обеду Челябинский гидрометцентр уточнил прогноз погоды на 5-7 февраля.
5 февраля. По области до -40 в низинах и до -30 днем, без осадков. В Челябинске до -33 ночью и до -28 днем, без осадков.
6 февраля. По области до -40 в низинах и до -26 днем, местами снег. В Челябинске до -35 ночью и до -25 днем, без осадков.
7 февраля. По области до -40 в низинах и до -26 днем, местами снег. В Челябинске до -33 ночью и до -23 днем, без осадков.
Напоминаем, при ветреной погоде занятия в 1-4 классах отменяют при температуре -25 градусов, при отсутствии ветра — при -25…-27 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU