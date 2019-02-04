Губернатор объяснил, что будет с отказавшимися от переезда жильцами обрушившегося дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-04T14:16:38+03:00

Из дома на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске не захотели уезжать жильцы. Фото: REUTERS

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Жильцов дома по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, которые не захотят уезжать, выселять не будут. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Утром 31 декабря здесь случился взрыв и рухнул подъезд. Президент дал поручение расселить весь дом, однако некоторые жильцы настаивают на том, чтобы остаться.

— Я понимаю людей, которые не хотят оттуда уезжать. Если дом будет признан безопасным для проживания после экспертизы, то все, кто захотят в нем остаться — останутся. Это ключевой момент. Мне показалось, что, когда мы общались с людьми, было достигнуто понимание: они поняли, что каждый сам примет решение, а мы сегодня обсуждаем, как реализовать пожелания людей, — сказал Борис Дубровский.

Основной версией Следственный комитет называет взрыв бытового газа в квартире на нижних этажах. Сейчас демонтируют обрушившийся и смежный с ним подъезды. Изначально планировали разделить дом на две части. Для жильцов дома планируют построить новую многоэтажку.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/686015" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске разделят на два здания дом, где произошёл взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU