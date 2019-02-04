2019-02-04T17:06:43+03:00
Общество

Жителей Челябинска приглашают бесплатно выучиться на матросов-спасателей

Освоившие специальность получат работу на городских пляжах
Валентина ВАГАНОВА
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Желающим освоить профессию спасателя нужно подать заявку на обучение до 19 февраля.Желающим освоить профессию спасателя нужно подать заявку на обучение до 19 февраля.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Челябинская городская служба спасения объявила набор на бесплатное обучение матросов-спасателей. Люди этой профессии работают на городских пляжах и в бассейнах, следят за безопасностью отдыхающих на воде, спешат на помощь в случае ЧС.

Освоившие эту специальность летом получат работу на городских пляжах. График работы 2/2, с 9 до 21 ч., зарплата два раза в месяц. Студенты, пожелавшие стать спасателями, смогут досрочно сдать сессию и сразу на работе пройти практику.

— Если ты хочешь с пользой провести летнее время, получить новые навыки и знания — до 19 февраля успей принести документы в отдел кадров по адресу улица Елькина, 81 а, 2 этаж, — рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

По всем вопросам обращаться к руководителю сезонного поисково-спасательного подразделения Олегу Юрьевичу Веремееву +79511177671 или специалисту отдела кадров Регине Петровне Емец — 263-69-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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