Житель Челябинской области сядет на 17 лет за то, что насмерть сбил инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 18:46 2019-02-04T18:58:18+03:00

Южноуралец «посадил» на капот полицейского, когда тот потребовал его остановиться

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Сегодня, 4 февраля, челябинский областной суд вынес приговор южноуральцу, убившему сотрудника ДПС. Напомним, история произошла два года назад в селе Травники Чебаркульского района.

Местный парень ехал на «копейке» по своим делам. Вдруг заметил машину ДПС. Инспектор жезлом потребовал остановиться. Но водитель не затормозил, наоборот, дал по газам и направил машину на полицейского. Инспектор не успел отскочить. Нарушитель протащил его на капоте полкилометра. Сотрудник ДПС умер в больнице, не приходя в сознание. Ему было 26 лет.

Водителя объявили в федеральный розыск. Через три недели он сам пришел в полицию и сдался.

— За посягательство на жизнь полицейского южноуральцу дали 17 лет исправительной колонии. Также суд удовлетворил исковые требования матери и супруги погибшего о компенсации морального вреда в размере по 1 млн рублей каждой, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU