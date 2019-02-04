2019-02-04T19:21:39+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Йокериту»

«Медведи» пропустили единственную шайбу в конце матча
Алексей МИКУШИН
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В Челябинске «Трактор» проведет еще три домашних матча.В Челябинске «Трактор» проведет еще три домашних матча.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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В гостевом матче черно-белые уступили 0:8. И домашняя игра с финским клубом получилась безголевой. По статистике «Йокерит» бросал в створ ворот «Трактора» почти в три раза больше (разница 47-17). Голкипер «медведей» Василий Демченко часто выручал челябинцев. Пожалуй, заслуга вратаря в том, что гости забросили всего одну шайбу. Произошло это минуты за три до финальной сирены.

После матча главный тренер «Йокерита» похвалил оборону «Трактора» за то, что так долго смогли оставить свои ворота в неприкосновенности.

После этого поединка «Трактор» сохранил за собой восьмое место, равно, как и отставание от идущего на седьмом месте «Торпедо» в три очка.

Ближайшие два домашних матча черно-белые проведут 11 и 13 февраля с «Нефтехимиком» и «Северсталью». После этого — три матча на выезде, а 22 февраля вЧелябинске проведут заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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