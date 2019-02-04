В Челябинской области осудят мать, которая морила голодом сына-инвалида

СЕГОДНЯ 19:40 2019-02-04T19:40:28+03:00

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Жительницу Коркино отдали под суд за издевательства над ребенком. Два года она периодически морила голодом сына, больного ДЦП. Не ухаживала за ним, оставляла без присмотра. У мальчика есть отец, но и ему кроха был не нужен. Родители часто пьянствовали в квартире, а сына закрывали в комнате, чтобы он не мешал своим плачем.

— Восемь месяцев мать не доставляла ребенка в больницу для планового осмотра, поэтому была принудительно госпитализирована вместе с ребенком. В июле прошлого гола она оставила сына в кроватке без еды и присмотра на четыре часа, создав реальную угрозу его жизни и здоровью. Впоследствии ребенок был принудительно госпитализирован в лечебное учреждение, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На нерадивую мать возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением. На днях прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу. Родительнице грозит до трех лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU