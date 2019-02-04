2019-02-04T19:40:28+03:00
Происшествия

В Челябинской области осудят мать, которая морила голодом сына-инвалида

Она оставляла кроху в кроватке и уходила пить
Поделиться:
Дело матери, издевавшейся над сыном, рассмотрят в суде.Дело матери, издевавшейся над сыном, рассмотрят в суде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительницу Коркино отдали под суд за издевательства над ребенком. Два года она периодически морила голодом сына, больного ДЦП. Не ухаживала за ним, оставляла без присмотра. У мальчика есть отец, но и ему кроха был не нужен. Родители часто пьянствовали в квартире, а сына закрывали в комнате, чтобы он не мешал своим плачем.

— Восемь месяцев мать не доставляла ребенка в больницу для планового осмотра, поэтому была принудительно госпитализирована вместе с ребенком. В июле прошлого гола она оставила сына в кроватке без еды и присмотра на четыре часа, создав реальную угрозу его жизни и здоровью. Впоследствии ребенок был принудительно госпитализирован в лечебное учреждение, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На нерадивую мать возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением. На днях прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу. Родительнице грозит до трех лет тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области парни слепили из снега танк Т-34
«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Йокериту»
Житель Челябинской области сядет на 17 лет за то, что насмерть сбил инспектора ДПС
В Челябинской области из-за крупного пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Жителей Челябинска приглашают бесплатно выучиться на матросов-спасателей
Газета «Комсомольская правда» в Челябинске становится полезнее
Губернатор объяснил, что будет с отказавшимися от переезда жильцами обрушившегося дома в Магнитогорске
Морозы в Челябинске: синоптики дали уточненный прогноз на 5-7 февраля
Заявление в первый класс по интернету на Южном Урале подали больше 7 тысяч человек
В Челябинске пациент напал на врача, который не дал ему закурить
В Челябинске на один день откроется единый консультационный пункт для предпринимателей
Житель Челябинской области, уходя от пьяного водителя, сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре
В Магнитогорске уволят кондуктора трамвая, высадившего школьницу из-за надорванной купюры
«Машину разорвало на две части»: водитель и пассажир ВАЗа погибли на трассе в Челябинской области
Почему в Челябинске снег не вывозят, а сметают к обочинам
В лесу в черте Челябинска выбросили «просрочку» из гипермаркета