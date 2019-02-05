2019-02-05T04:34:29+03:00
Общество

В Магнитогорске у ребенка болит голова из-за куклы, подаренной Дедом Морозом

Недешевая игрушка оказалась ужасно вонючей
Ирина КАРЕЛИНА
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Вонючая кукла. Фото: Наталья Москалева-РакитскаяВонючая кукла. Фото: Наталья Москалева-Ракитская
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Родителям стоит опасаться, как оказалось, не только дешевой китайской продукции.

Куда можно обратиться,чтоб проверить игрушку? Дочка попросила у Деда Мороза куклу. Купили в крупном магазине. Уже дома поняли: от нее идет очень сильный запах. Поиграв с ней целый день, ребенок жалуется на головную боль. По себе тоже чувствую, что болеть голова начинает, — написала Наталья Москалева-Ракитская в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Игрушки в указанном магазине — недешевые. Это федеральная сеть, а не частная лавочка, имеются сертификаты на всю продукцию. Вот только как их выдают? Кстати, цена этой куклы-вонючки — 1600 рублей.

Подписчики группы советуют обратиться в Роспотребнадзор, вернуть игрушку в магазин, или же просто выкинуть — здоровье дороже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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