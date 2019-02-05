2019-02-05T04:52:48+03:00
Дом. Семья

В Челябинск прилетели огромные стаи дроздов

Голодные птицы ищут ягоды рябины
Ирина КАРЕЛИНА
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Дрозды в городе. Фото: Артур СафинДрозды в городе. Фото: Артур Сафин
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Жители Челябинска заметили в городе дроздов. Впрочем, не заметить их было сложно — они кружат над некоторыми дворами большими стаями по 80 и даже 100 птиц. И таким же составом облепляют деревья. Это дрозды рябинники.

Эти птицы ведут как кочевой, так и оседлый образ жизни. Перелетным с юга возвращаться еще рано, так что это, скорее всего, дрозды из лесов области. Съели все, что там было, и отправились на поиски пропитания в город. Они любят лакомиться рябиной.

— Дрозды прилетели! Двор полон птиц. Явление приятное! − радуется подписчик группы «Регион-74 | Челябинск» Артур Сафин, приславший фотофакт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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