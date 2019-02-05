2019-02-05T05:25:58+03:00
Общество

В челябинскую больницу с малышом, над которым издевалась мать, лег его папа

А с женщиной работают психиатры
Ирина КАРЕЛИНА
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Молодые родители были рады рождению сына. Фото: соцсетиМолодые родители были рады рождению сына. Фото: соцсети
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История трехмесячного малыша взволновала всех родителей Челябинска. Напомним, мальчик оказался в больнице из-за того, что его уронила мать. Он перенес операцию на голове. При этом лежавшая с ним в палате мамаша позволяла себе орать матом и швырять ребенка. А когда она ударила его по лицу и укусила, свидетели вызвали полицию. Она разбирается в обстоятельствах произошедшего. А пока женщину увезли от малыша в другую клинику, где ей оказывают помощь психиатры.

— Сейчас с ребенком в больницу лег его папа. С сыном справляется, и малышу с ним хорошо. Он засыпает спокойно и лежит на руках, — написали в группу «Типичный Челябинск» в ВК соседки по палате.

А вот что говорит о поведении супруги сам отец ребенка:

— Я сам только узнал. До этого никогда не было такого замечено за ней. Ребенок будет со мной. Я не пью и не курю, работаю. Мне не очень приятно все это видеть и слышать. Меня и так судьба наказала, что встретился с ней.

В соцсетях накинулись на женщину. Однако, ее бабушка, которая помогала с воспитанием малыша, уверяет, что внучка очень любит своего ребенка. На странице молодой мамы в соцсетях — куча постов об ожидании первенца, фотографии сладких пяточек малыша, детские сказки…

Конечно же, такое поведение матери недопустимо. Но, возможно, у нее случилась сильная послеродовая депрессия, при которой женщина себя не контролирует. Это не просто «ой, что-то мне грустненько», а настоящее психическое расстройство. Сейчас семье оказывают помощь медики и социальные работники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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