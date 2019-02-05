На Южном Урале из-за морозов полицейские круглосуточно патрулируют трассы

СЕГОДНЯ 05:42 2019-02-05T06:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Аномальный холод и снегопады испытывают южноуральцев на прочность. Из-за ухудшения погодных условий на трассе снижается видимость — возникает большой риск аварий.

С понедельника областной полк ДПС переведен на круглосуточный режим работы. Патрульные экипажи и днем, и ночью курсируют по трассам региона.

— Это позволяет своевременно оказывать помощь водителям, попавшим в беду, — сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой при возможности воздержаться от дальних поездок. Тем кто все же отправился в путь советуют проверить исправность автомобиля, взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе, а также проверить заряд сотового телефона и положите в багажник буксировочный трос.

По данным челябинского гидрометцентра мороз продержится в регионе до 7 февраля. В ночь на 5-6 февраля в большинстве районов области ожидается до -38 градусов, в низинах — до -42 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU