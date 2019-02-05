2019-02-05T06:26:42+03:00
Общество

На Южном Урале из-за морозов полицейские круглосуточно патрулируют трассы

Они помогают попавшим в беду водителям
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Аномальный холод и снегопады испытывают южноуральцев на прочность. Из-за ухудшения погодных условий на трассе снижается видимость — возникает большой риск аварий.

С понедельника областной полк ДПС переведен на круглосуточный режим работы. Патрульные экипажи и днем, и ночью курсируют по трассам региона.

— Это позволяет своевременно оказывать помощь водителям, попавшим в беду, — сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой при возможности воздержаться от дальних поездок. Тем кто все же отправился в путь советуют проверить исправность автомобиля, взять с собой теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе, а также проверить заряд сотового телефона и положите в багажник буксировочный трос.

По данным челябинского гидрометцентра мороз продержится в регионе до 7 февраля. В ночь на 5-6 февраля в большинстве районов области ожидается до -38 градусов, в низинах — до -42 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южном Урале общественники требуют снести здание Почты России
Предприниматель, обвиняемый в смерти трех рабочих из Магнитогорска, хотел откупиться взяткой
В челябинскую больницу с малышом, над которым издевалась мать, лег его папа
В Челябинск прилетели огромные стаи дроздов
В Магнитогорске у ребенка болит голова из-за куклы, подаренной Дедом Морозом
Отмена уроков в Челябинске 5 февраля: из-за морозов школьники не учатся
В Челябинской области парни слепили из снега танк Т-34
В Челябинской области осудят мать, которая морила голодом сына-инвалида
«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Йокериту»
Житель Челябинской области сядет на 17 лет за то, что насмерть сбил инспектора ДПС
В Челябинской области из-за крупного пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Жителей Челябинска приглашают бесплатно выучиться на матросов-спасателей
Газета «Комсомольская правда» в Челябинске становится полезнее
Губернатор объяснил, что будет с отказавшимися от переезда жильцами обрушившегося дома в Магнитогорске
Морозы в Челябинске: синоптики дали уточненный прогноз на 5-7 февраля
Заявление в первый класс по интернету на Южном Урале подали больше 7 тысяч человек
В Челябинске пациент напал на врача, который не дал ему закурить
В Челябинске на один день откроется единый консультационный пункт для предпринимателей
Житель Челябинской области, уходя от пьяного водителя, сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре
В Магнитогорске уволят кондуктора трамвая, высадившего школьницу из-за надорванной купюры
«Машину разорвало на две части»: водитель и пассажир ВАЗа погибли на трассе в Челябинской области
Почему в Челябинске снег не вывозят, а сметают к обочинам
В лесу в черте Челябинска выбросили «просрочку» из гипермаркета