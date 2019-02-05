Предприниматель, обвиняемый в смерти трех рабочих из Магнитогорска, хотел откупиться взяткой
Жителя города Гай Оренбургоской обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Следователи полагают, что по его вине погибли три сотрудника подрядной организации Магнитогорска. Они работали на «Гайском горно-обогатительном комбинате» вахтовым методом. Летом прошлого года вахтовиков обнаружили мертвыми в номере местной гостиницы. Правоохранители осмотрели тела, но ни повреждений, ни следов насильственной смерти не нашли. Позже экспертиза показала, что все трое отравились промышленным химическим веществом.
— По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщает пресс-служба СУ СКР Оренбургской области.
На днях главный фигурант уголовного дела решил подкупить следователя. Он предложил ему взятку в 700 тысяч рублей, чтобы тот прекратил расследование. Однако, предпринимателя задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит еще одно уголовное наказание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU