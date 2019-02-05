2019-02-05T08:47:14+03:00
Происшествия

На Южном Урале ищут гадалку, "снявшую" со школьницы порчу и золотые серьги

Девочка-подросток отдала незнакомке украшения и деньги
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Инцидент произошел в Южноуральске на улице Космонавтов. Среди бела дня неизвестная женщина подошла к десятикласснице и запугала ее рассказами о порче и сглазе. За обряд исцеления аферистка попросила драгоценности и деньги. Школьница отдала гадалке золотые сережки и всю свою наличность на общую сумму 4 тысячи рублей. После чего незнакомка исчезла.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведутся поиски подозреваемой, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Приметы подозреваемой: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост около 165 см, кожа смуглая, глаза светлые. Особая примета: на верхней челюсти золотой зуб.

Была одета: темная вязаная шапка, черный пуховик, серый шарф, темные брюки, черные сапоги.

Полицейские составили фоторобот гадалки. Если вы узнали разыскиваемую, либо вам известно ее местонахождение необходимо сообщить об этом в отдел уголовного розыска МО МВД России «Южноуральский» по телефонам: 8(35134) 4-34-21, либо в дежурную часть полиции «02» или 8(35134)4-22-30, конфиденциальность гарантируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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