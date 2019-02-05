У экс-главы района Челябинской области забрали квартиру за взятку

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-05T09:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вадим Закиров возглавлял Кунашакский район до 2015 года. Потом за ним пришли силовики. В итоге год назад его осудили за мошенничество и взятку. Он трудоустроил своего зама в обмен на квартиру в новостройке в Челябинске.

В России существует практика: обращать в доход государства полученную мзду. Но обычно это финансовые средства, а тут жилплощадь. Впрочем, это не стало преградой. Документы переоформили и теперь квартирой владеет Росимущество.

— Судебные приставы приняли от жилье, к слову, с прекрасным ремонтом, и передали ключи представителям Росимущества. Не исключено, что недвижимость будет переведена на баланс муниципалитета и пополнит резервный жилищный фонд Челябинска, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU