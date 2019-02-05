Южноуральцы смогут признаться в любви с видеоэкранов пригородных вокзалов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-05T11:37:25+03:00

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С 1 февраля на экранах вокзалов, где обычно транслируют изменения в расписании поездов и электричек, будут показывать признания в любви. Такую акцию в честь Дня влюбленных придумали в «Свердловской пригородной компании».

Поздравить свою вторую половинку с экранов может любой житель Челябинской области. Для этого необходимо выслать на адрес SPKpress@svrw.ru совместное фото или фото человека, которому адресовано признание.

— Письма-валентинки принимаются с 1 по 14 февраля. В письме необходимо указать имя, город адресата и поздравителя, а также добавить текст объемом не более 200 символов. Важно, чтобы изображения соответствовать тематике акции, было достаточно четкими и не несло информацию негативного характера, — поясняют в компании.

Фотографии будут транслироваться на видеоэкранах, размещенных в зоне пригородных касс, не меньше суток. В Челябинской области таких экранов — 16.

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ИСТОЧНИК KP.RU