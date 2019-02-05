В Челябинске в тридцатиградусный мороз встали троллейбусы

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-05T11:16:04+03:00

Морозы продержатся еще как минимум два дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

Люди, ожидающие транспорт, замерзли на остановках

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В южноуральской столице аномальные морозы. Сегодня утром, 5 февраля, завернуло минус 30. Школьники остались дома, а взрослые закутались и пошли на работу. Скорее добежать до остановки и сразу сесть в транспорт получилось не у всех.

— На северо-западе, в районе ТРК «Родник», встали троллейбусы. Движение парализовало в обе стороны из-за обрыва контактной сети, — написали челябинцы в соцсетях.

В Службе организации движения, уточнили, что проблема появилась в 8:37. Из-за короткого замыкания пропало напряжение в контактной сети на улице Труда. Встали троллейбусы в обоих направлениях.

Затем подвел транспорт в центре города. Из-за обрыва проводов остановились троллейбусы неподалеку от горбольницы на улице Воровского в сторону автовокзала.

Чтобы не мерзнуть на остановках, людям пришлось пересаживаться в переполненные маршрутки. А те кому дойти более-менее близко, пошли пешком.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, морозы продержатся в Челябинске еще как минимум два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU