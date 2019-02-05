В Челябинске появились первые жертвы сильных морозов
За минувшие сутки пять человек обратились за медицинской помощью из-за морозов, сообщает городское управление здравоохранение.
— Все пострадавшие — взрослые. Перед выходом на свежий воздух все они принимали спиртное. В итоге четверо человек, потеряв бдительность, заработали переохлаждение, еще один — обморожение, — говорят в горздраве.
Сильные морозы, по оценкам синоптиков, простоят в Челябинске до пятницы, 8 февраля.
Напомним, 5 февраля из-за холодов отменили занятия в школах в обе смены. Общественный транспорт с утра работал с перебоями.
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ИСТОЧНИК KP.RU