Житель Челябинска, находящийся в федеральном розыске, попался на краже продуктовой тележки из магазина
Экипаж ДПС патрулировал улицу Доватора днем в понедельник, 4 февраля. Вдруг инспекторы увидели, как по тротуару мчится мужик с продуктовой тележкой. Увидев патруль, он бросил тележку и побежал во дворы. Полицейские кинулись за ним.
— Уже через минуту гражданин был задержан. Тут же к инспекторам подбежала женщина, которая пояснила, что она работает продавцом и этот человек украл товары из магазина, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Грабителя доставили в ближайший отдел полиции. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске.
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ИСТОЧНИК KP.RU