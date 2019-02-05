2019-02-05T13:52:25+03:00
Происшествия

Житель Челябинска, находящийся в федеральном розыске, попался на краже продуктовой тележки из магазина

Его заметили сотрудники ДПС, когда он бежал с набитой тележкой по улице
Валентина ВАГАНОВА
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Вор украл продукты и вывез их на тележке из магазинаВор украл продукты и вывез их на тележке из магазинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Экипаж ДПС патрулировал улицу Доватора днем в понедельник, 4 февраля. Вдруг инспекторы увидели, как по тротуару мчится мужик с продуктовой тележкой. Увидев патруль, он бросил тележку и побежал во дворы. Полицейские кинулись за ним.

— Уже через минуту гражданин был задержан. Тут же к инспекторам подбежала женщина, которая пояснила, что она работает продавцом и этот человек украл товары из магазина, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Грабителя доставили в ближайший отдел полиции. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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